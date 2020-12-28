Активисты поисково-спасательного отряда \\"Доброспас\\" присоединились к поискам 43-летнего Константина Королева.По имеющейся информации, в последний раз мужчину видели в Омской области в поселке Москаленки, который находится в Марьяновском районе. Он ушел из дома 19 декабря в довольно легкой одежде и больше не возвращался. С тех пор с ним никому не удается связаться.Приметы Константина: рост 177 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русого цвета, глаза карие.Среди особых примет выделяют заметную родинку под губой примерно полсантиметра в диаметре.В момент ухода был одет в черную ветровку и черный спортивный костюм с капюшоном.Если вы видели Константина Королева или знаете, где он может находиться, то сообщите в полицию или по телефонам, указанным в ориентировке.