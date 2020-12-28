Ремонт сложного участка газопровода обеспечил надежную транспортировку газа для более 10 тысяч абонентов и 102 коммунально-бытовых и промышленных потребителей Калачинского и Оконешниковского районов Омской области.Необходимость ремонтных работ была вызвана оголением дюкерного участка газопровода из-за смыва грунта. Газовики с привлечением подрядной организации ООО «Региональный подводник» выполнили дноукрепляющие работы и восстановили засыпку газопровода до проектных отметок. Для этого было использовано 65 тонн песка и 110 тонн щебня.- Подводный ремонт дюкерного участка проведён в период устойчивого ледостава, в это время значительно снижены уровень воды в реке и скорость течения, что повышает качество работ. Кроме того, часть ремонтных работ можно было проводить, находясь на льду, – рассказал генеральный директор АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.