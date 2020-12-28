Новая партия медицинской техники поступила в областной онкодиспансер. Медики получили передвижной рентген-аппарат, хирургический микроскоп, мобильный аппарат УЗИ-диагностики экспертного класса и девять лапароскопических стоек, сообщает региональный минздрав.Хирург-онколог, заведующий отделением хирургии опухолей головы и шеи Клинического онкологического диспансера Вадим Цветаев пояснил, что использование хирургического микроскопа и самой современной на сегодняшний день лапароскопической стойки позволит медикам выполнять сложные микрохирургические операции в полости рта, носа и околоносовых пазух.- Удаление опухолей в области головы порой осложняется близким соседством многих органов, магистральных сосудов и нервов, - сказала Вадим Цветаев. - Используя это оборудование, мы в несколько раз уменьшаем время проведения таких операций, снижается травматичность, и пациенты буквально через пару дней могут быть выписаны.Новый передвижной рентген-аппарат позволяет провести рентгенологическое исследование непосредственно у кровати пациента. При этом снимки высокого разрешения способны очень детально отобразить исследуемый участок тела.По федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» в этом году онкодиспансер получит 80 единиц медтехники и комплектующих материалов на сумму 842,4 миллиона рублей.