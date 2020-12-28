В Омске будут рассматривать дело жителя Любинского района, который чуть не застрелил сотрудницу офиса, где раньше располагалось кафе. Женщина пыталась объяснить, что оно уже закрылось, но только разозлила незнакомца.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, все произошло еще в начале 2020, 19 января. Тогда поздним вечером к дому №9а на улице Фугенфирова приехал пьяный мужчина и потребовал пустить его в кафе. Заведение работало, но закрылось, а на его месте открылся офис. Его сотрудница не пустила мужчину внутрь, объяснив ситуацию. Тогда житель области разозлился, съездил домой за ружьем и вернулся, чтобы попасть в любимое заведение.- У входа он направил ствол ружья в лицо одной из находящихся внутри женщин и потребовал вызвать хозяина, иначе грозился убить. Женщинам удалось закрыть и удерживать входную стеклянную дверь. В это время мужчина выстрелил один раз в воздух, а второй раз – в левую ногу одной из женщин, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.Мужчине предъявлено обвинение за хулиганство, совершенное с помощью оружия, угрозу убийством и причинение вреда здоровью средней тяжести. Свою вину обвиняемый признал лишь частично.