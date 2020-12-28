Необычную работницу общественного транспорта заметили омичи. На одном из городских автобусов ездит настоящая Снегурочка-кондуктор. Ее фото появилось в социальных сетях. Такая кондуктор вызвала фурор среди пассажиров. Встретить ее можно на автобусе, который ходит по маршруту №24.По словам омичей, сотрудница ходит всю смену в красивом костюме Снегурочки. Она очень вежлива с пассажирами, и многие отвечают ей тем же. В соцсетях такую инициативу кондуктора похвалили.- Красивая Снегурочка из автобуса №24. Делает настроение морозным сибирским утром. Поздравляет с Новым годом, - написал омич.Другие пассажиры высказали желание, чтобы таких сотрудников в транспорте было побольше. Напомним, на одном из автобусов, следующих из аэропорта работает кондуктор в форме стюардессы. Но для нее все закончилось печально: как только о женщине заговорил в соцсетях, коллеги по работе буквально затравили ее.