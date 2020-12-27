В омской хоккейной команде \\"Авангард\\" подтвердили, что заключили контракт с 37-летним хоккеистом Ильей Ковальчуком. Как рассказал генеральный менеджер команды Алексей Волков, клуб вел активные переговоры с игроком на протяжении недели, после чего контракт удалось быстро подписать.- Илья усилит наше нападение и, конечно, наше большинство. Он отлично знаком с Бобом Хартли и его требованиями еще с НХЛ. Кроме того, мы рассчитываем на него не только на льду, но и в раздевалке. Нам нужен лидер, который может повести за собой, показать пример своими действиями на площадке, перевернуть ход матча, взбодрить команду, - рассказал об ожиданиях от пополнения команды Волков.Ковальчук в \\"Авангарде\\" будет играть под своим любимым 17 номером.