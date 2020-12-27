После очень морозных выходных в Омск придет оттепель. Уже в грядущий понедельник синоптики из Обь-Иртышского УГМС обещают существенное повышение температуры до -8...-13 градусов днем. В ночные часы все же будет довольно прохладно, около -15. Такая погода продержится в Омске до середины недели, а потом снова начнет холодать.Более долгосрочные прогнозы говорят о том, что к выходным снова ударят 30-градусные морозы, а в ночь с 31 декабря на 1 января будет около -32 градусов. Такая же морозная погода продержится первые несколько дней нового года, а потом температура пойдет на повышение.