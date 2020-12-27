За последние сутки в Омской области коронавирусом заразились 239 человек. Об этом говорят свежие данные статистики омского минздрава. 159 из них остались лечиться дома, а 80 человек с тяжелым течением болезни отправились в стационары. Всего с начала пандемии заболевшими считаются 29 105 человек.Выздоровели за сутки всего 44 человека. За весь период пандемии в Омской области победить болезнь удалось 18 564 людям.К несчастью, пополнились и списки погибших от вируса. За сутки скончались 8 омичей, за весь период наблюдений жертвами коронавируса стали уже 842 человека.Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 148, Азовский, Колосовский, Марьяновский, Омский, Черлакский районы – 10, Исилькульский район – 9, Любинский район – 7, Муромцевский, Называевский районы – 4, Крутинский, Седельниковский, Таврический, Тюкалинский, Шербакульский районы – 2, Знаменский, Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский, Павлоградский, Русско-Полянский, Саргатский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.Сейчас по данным минздрава, в легкой форме переносят заболевание 7 785 омичей. А доля свободных мест в ковидных госпиталях остается довольно большой, 30,3%.