В марте 2020 года в Омске уже были разговоры о том, чтобы построить крематорий неподалеку от Западного кладбища. Тогда инвестор уже заказал проект и собирался в Омск для переговоров с городскими властями.Сейчас стало известно, что застройщику одобрили проектную документацию и результаты инженерных изысканий по проекту \\"Крематорий по улице 3-я Казахстанская в Кировском АО\\". Эта улица является соседней с кладбищем.Планы о постройке нового крематория в Омске были уже давно. Его появление позволило бы снизить нагрузку на кладбища, сократить их площадь и уменьшить затраты на погребение.