Омичей предупреждают об изменениях в расписании пригородных электричек. Во время новогодних каникул будет немного сложнее попасть по железной дороге в Калачинск. По данным пресс-службы РЖД, несколько дней подряд будут отменены следующие электрички:\\"Москаленки - Омск\\" №6486 отправляющийся в 18:47 со станции Москаленки не будет ходить 3 и 10 января 2021 года.\\"Омск - Калачинская\\" №6672 отправляющийся в 17:20 со станции Омск не будет ходить 1, 4, 5, 6, 7, 8 января 2021 года.\\"Калачинская - Омск\\" №6661 отправляющийся в 6:00 со станции Калачинская не будет ходить 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января 2021 года.Из-за временных изменений в расписании омичей и жителей области просят заранее планировать свои поездки.