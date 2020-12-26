В Омске в скором времени поднимется стоимость проезда при оплате банковской картой на некоторых маршрутов. Это коснется тех маршрутов, которые обслуживают частные перевозчики. Многие омичи активно пользуются услугами маршруток, поэтому изменения, скорее всего, почувствуют все.- Это касается практически всех нерегулируемых маршрутов. И СРО \\"Омские перевозчики\\", и \\"Безопасный город\\" поступили также. Так как у нас нет иных механизмов, в том числе для перевозки тех же федеральных льготников, на которых выделяется только 18 рублей и эта сумма не индексировалась с 2011 года, остаются только такие меры - изменение стоимости проезда. Все цены растут, на заправке нам никто просто так топливо не зальёт, - прокомментировал повышение глава Омского транспортного союза Николай Артемьев \\"12 каналу\\". Изменения вступят в силу с 11 января 2021 года.Ранее проезд в маршрутках и автобусах частных перевозчиков проезд ужа дорожал. Некоторые при оплате банковской картой подняли его до 27 рублей. Теперь при проезде на маршрутках не будет никакой разницы в цене между оплатой наличными и картой, но для многих рассчитаться пластиком все же остается гораздо удобнее, это позволяет не носить с собой мелочь.