В Омске начали поиски ребенка, который пропал пять дней назад. К делу подключилась полиция, когда 22 декабря в один из отделов обратилась педагог воспитательного учреждения и рассказала, что сбежал их 14-летний воспитанник, Вадим Паниратов. Женщина уточнила, что подросток и раньше мог уйти на несколько дней.Приметы Вадима: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения. На момент ухода был одет в серую шапку, темную куртку ниже пояса, черные штаны и коричневые кроссовки.Если вы видели Вадима или знаете, где он может находиться, то сообщите в полицию по номерам 79-33-02 или 02.