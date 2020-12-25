Об этой дикой истории, происшедшей в общественном транспорте, рассказали в соцсетях очевидцы. По их утверждению, водитель маршрутки № 47Н разозлился, что в салон слишком долго поднимается женщина-инвалид. Он специально закрыл дверь и увез человека с ограниченными возможностями, оставив его сопровождавшего с коляской на улице.В омской мэрии этот поступок уже назвали недопустимым. Информацию об этой ситуации уже направили перевозчику для того, чтобы он предпринял меры. Начали проверку и в областной прокуратуре.– Органами прокуратуры Омской области проверяются сведения, опубликованные в социальных сетях и СМИ, о том, что водитель общественного транспорта отказал женщине-инвалиду в осуществлении перевозки, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Данная информация будет проверена и в случае ее достоверности будет дана оценка соблюдения перевозчиком, а также органами местного самоуправления требований законодательства о пассажирских перевозках, а также об обеспечении доступности для инвалидов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.