Все ближе и ближе Новый год и Омск начинает активнее преображаться к праздникам. В центре города уж несколько дней развешивают праздничную иллюминацию и собирают новогодние арт-объекты.К украшению города неожиданно присоединились и омские строители. Как стало известно, администрация Омска обратилась к строительным компаниям с просьбой пучаствовать в праздничном оформлении город и украсить свои башенные краны. По информации прес-службы мэрии, первыми откликнулась фирмы ООО \\"СЗ \\"Авант\\"\\" и ООО \\"Сибградстройинвест\\". Они уже украили свои краны, которые радуют омичей на улице 70 лет Октября и проспекте Карла Маркса, где есть объекты, принадлежащие застройщикам.На елки краны все же похожи мало, но определенное настроение их подсветка все же создает.