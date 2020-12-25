Глава Омской области Александр Бурков дал большое интервью радио \\"Комсомольская Правда\\" о трудностях и достижениях 2020 года. Одной из тем для разговора, конечно стало состояние экономики. Бурков отметил, что в этом году доходы региона не только не уменьшились, но и выросли. И в целом дела в регионе идут неплохо.- У нас доходы за 11 месяцев в этом году на 2,7% выросли по сравнению с 2019 годом. Мы выжили за счет больших инвестиций, которые были в 2017 году. Основной налоговый доход – от НДФЛ. Налог на прибыль снизился, но стало больше рабочих мест, это тоже дало эффект. Доходов было бы больше, но мы пошли на серьезные меры поддержки бизнеса, снизили ряд налогов, ввели льготы по арендным платежам. Мы видим отдачу от бизнеса – это доходная часть, - рассказал губернатор Омской области.