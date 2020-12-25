Парк транспортных средств и специальной техники пополнили специализированные полноприводные грузовые автомобили повышенной проходимости, снегоболотоходы, трелевочный трактор, универсальные погрузчики, передвижные жилые вагоны и вагоны - столовые. Три автомобиля работают на газомоторном топливе.- Общая протяженность линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в зоне ответственности АО «Транснефть - Западная Сибирь» составляет более 5,6 тысяч километров. Производственные объекты расположены в том числе в труднодоступных местах. Именно поэтому при обновлении парка транспортных средств делается выбор в пользу техники, которая оснащена современными системами управления, отвечает всем требованиям безопасности, отличается продуманной эргономикой и улучшенными ремонтно-эксплуатационными характеристиками, - рассказал заместитель генерального директора Денис Бакулин.Так, например, машина многофункциональная ТЛП-4М-037 предназначена для выполнения широкого спектра работ: прокладки дорог и очистки их от снега, доставки средств пожаротушения к месту пожара, создания заградительных полос для локализации пожара, подготовки площадок под строительство. Таким образом, акционерное общество снижает количество видов специальной техники для выполнения определенных производственных задач, сокращает затраты на ремонт и топливо, оптимизирует число задействованных работников.Вся приобретенная транспортная и специализированная техника отечественного производства, оборудована системами видеофиксации и ГЛОНАСС. На сегодняшний день новые автотранспортные средства практически в полном объеме поступили в филиалы предприятия для выполнения производственных задач.