Райффайзенбанк предоставил 8-летнее финансирование в размере 1,5 млрд руб. компании «Макфа» в рамках льготной программы кредитования Министерства сельского хозяйства. Ставка по кредиту составляет менее 3 % годовых. Кредитные средства будут направлены на реализацию масштабного инвестиционного проекта — строительство логистического центра.«Макфа» — один из российских лидеров по изготовлению и продаже макаронных изделий, муки и круп, поставляющий продукцию во все регионы страны, а также на международный рынок. Новый комплекс необходим для совершенствования логистического процесса и повышения качества хранения продукции. Распределительный центр площадью около 12 тыс. кв. м будет построен на основной производственной площадке в поселке Рощино Сосновского района Челябинской области и станет одним из крупнейших в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности на Южном Урале. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2021 года.«Строительство концептуального автоматизированного логистического комплекса — стратегическая задача нашего клиента, поэтому мы приложили все усилия, чтобы сделка была реализована. Нашей целью было найти баланс интересов заемщика и банка по ключевым условиям и ковенантному пакету. Дополнительно мы оказываем услуги по конвертации, сопровождению импортных контрактов на поставку оборудования и консультируем по всем нюансам ВЭД в рамках этих контрактов. Структурой сделки также предусмотрен выпуск платежных гарантий в пользу европейских поставщиков оборудования», — отметила Елена Блинова, директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске.«Макфа» продолжает инвестировать в развитие даже в непростом 2020 году благодаря профессиональному менеджменту, грамотно выстроенным бизнес-процессам и взвешенной финансовой стратегии. Эти факторы и наш опыт в работе с Минсельхозом позволили оперативно принять положительное решение и профинансировать проект на длительный срок», — прокомментировал Дмитрий Средин, управляющий директор, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских услуг.«Райффайзенбанк на протяжении нескольких лет является для компании надежным партнером, выполняющим обязательства в срок и с высоким качеством банковских услуг, — комментирует член совета директоров АО «Макфа» Валерий Юревич. — Профессиональный подход, исключительная клиентоориентированность, умение оперативно, без бюрократических проволочек реагировать на актуальные запросы компании — основа для эффективного сотрудничества. Выражаю уверенность в том, что совместными усилиями инвестиционный проект по строительству нового логоцентра MAKFA, ставка в котором сделана на инженерную эксклюзивность, широкое применение IT-технологий, максимальный уровень автоматизации и роботизации процессов с достижением максимального уровня производительности труда, будет реализован качественно и в срок».