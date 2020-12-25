Свежие цифры по эпидемиологической ситуации в Омской области на 25 декабря опубликовал минздрав. Пока коронавирус и не думает отступать. За последние сутки диагноз подтвердился у 244 омичей. Всего с начала пандемии переболело 28 623 омича. Еще 8 пациентов скончались в омских больницах от коронавируса. Всего число жертв уже составило 828 человек.Продолжают заражаться ковидом и в районах. Чаще всего это происходило за последние сутки в Исильскульском и Черлакском районе. Там ковид подтвердился у 11 человек.- В омских лабораториях за последние сутки проведено 5 163 исследований COVID-19, за весь период сделано 890 510 тестов, - сообщили в пресс-службе омского минздрава.