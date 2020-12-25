Основательно к созданию мошеннической схемы подошел один из омичей. Он привлек к ее осуществлению 8 человек.В пресс-службе УМВД рассказали, что 28-летний омич договорился со своими родствениками и знакомыми об участии в преступной схеме. Всего в ней оказались замешаны восемь человек. Они купили 6 иномарок, чтобы получать выплаты от страховых компаний, оформляя заранее спланированные ДТП с их участием.- Установлено, что 28-летний житель города Омска привлек к осуществлению противоправной деятельности восемь человек, являющихся его родственниками и знакомыми. Согласно распределенным ролям, сообщники должны были инсценировать дорожно-транспортные происшествия. Для этого они приобрели шесть иномарок. Чтобы не вызывать подозрений, автомобили регулярно перерегистрировались на разных собственников. По версии следствия, участники группы, действуя согласно распределенным ролям, занимались поиском автотранспорта, подбором мест совершения автоаварий, юридическим сопровождением мошеннической деятельности и осуществляли ремонт транспортных средств, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Омским полицейским удалось задержать всех , кто был причастен к махинациям. Им выдали подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас следствие по делу о мошенничестве в сфере страхования продолжается.