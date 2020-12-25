Появился график работы омской почты в новогодние праздники. Все отделения будут работать даже 31 декабря. Правда, закроется на час раньше обычного - в 19.00. А вот 1 и 2 января \\"Почта России\\" уйдет на заслуженные выходные. Работать отделения не будут. Выходной в учреждении будет и 7 января. Об этом сообщают в пресс-службе омского УФПС.С 3 по 6 и с 8 по 10 января почтовые отделения продолжат свою работу по обычному графику. Точное время работы почтовых отделений рекомендуется уточнять заранее.