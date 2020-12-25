Синоптики заранее предупреждали омичей о серьезных морозах, надвигающихся на регион. Ощутить их приближение можно было уже сегодня утром. Столбик термометра опустился почти до -20, уже сейчас градусник показывает стабильные -25, а к вечеру обещают понижение температуры до -36 градусов.Но по прогнозам Обь-Иртышского гидромецентра самым холодным для омичей будет именно суббота. Днем температура будет колебаться от -22 до -32 градусов, а ночью морозы усилятся до -36 градусов, а местами и до -43 градусов.В воскресенье начнет немного теплеть, дневная температура может повыситься уже до -18 градусов, а вначале следующей рабочей недели снова станет тепло, пройдет небольшой снег. Но тепло задержится в Омске ненадолго.