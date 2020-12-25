В Омской области вынесли приговор главе села Ламаново в Колосовском районе. Мужчина предложил 20 тысяч рублей полицейскому. Взамен за взятку он попросил «закрыть» уголовное дело, возбужденное в отношении него за выдачу незаконных разрешений на рубку леса.Взятку передать не получилось, главу задержали с поличным. Это произошло потому, что полицейский уже сообщил: его пытаются подкупить.В итоге глава села лишился должности и приобрел судимость. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно. На такой же срок ему запретили занимать руководящие должности. Сумму взятки также решили конфисковать в пользу государства. И, разумеется, расследование уголовного дела о незаконной рубке дела продолжится.