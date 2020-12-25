С приветственным словом к выпускникам обратился Игорь Сергеевич Бойко, директор БПОУ Полтавский агротехнологический техникум и Наталья Владимировна Андреева, заместитель директора техникума. Они пожелали выпускникам сделать осознанный выбор будущей профессии и успехов в дальнейшей деятельности.Анастасия Александровна Лучинович, ассистент кафедры технического сервиса, механики и электротехники рассказала выпускникам о направлениях подготовки и специальностях высшего образования; об изменившихся правилах приёма в 2021 году и о том, какие экзамены необходимо сдавать для поступления в университет; о программах международного сотрудничества и о возможности освоения двух образовательных программ одновременно, а также о мерах социальной поддержки.Евгений Владимирович Демчук, декан факультета технического сервиса в АПК подробно рассказал будущим абитуриентам 2021 года обо всех возможностях факультета; озвучил плюсы обучения как для парней, так и для девушек; отметил выдающихся выпускников факультета, которые занимают высокие должностные посты в нашем регионе и других субъектах Российской Федерации. Евгений Владимирович также рассказал о возможности трудоустройства в крупные компании, которые ежегодно принимают на работу выпускников университета.Также во встрече приняла участие Олеся Александровна Сердюкова, специалист по управлению персоналом ООО «Ястро-Переработка». Она рассказала о перспективах развития в компании, о мерах поддержки молодых специалистов, их заработной плате и о возможности студентов заключать договор о целевом обучении.