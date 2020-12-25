На площадке бизнес-инкубатора аграрного университета реализуется программа совместных действий по развитию федерального проекта «Базовые школы Российской академии наук», которая ориентирована на выявление и обучение талантливых детей, построение их успешной карьеры в области наук и высоких технологий.Десятиклассники из гимназии №115 в рамках реализации одноименного учебного предмета готовят индивидуальный проект на базе Омского ГАУ. В ходе выполнения проекта решаются реальные научные и практические задачи, выполнение которых сопровождается анализом полученных результатов. Темы проектов самые разнообразные. В основном ребят заинтересовала экономическая тематика, например: - Город или деревня: где выгоднее жить? - Омск или другой регион: где выгоднее жить? - Дача: выгодно ли выращивать собственные овощи? - Последствия пандемии как экономический фактор; - Бизнес-план собственного бизнеса.Учащиеся 10-ых классов под руководством директора бизнес-инкубатора Виталия Юрьевича Епанчинцева смогли не только расширить свои предметные знания благодаря таким занятиям, но и открыть для себя перспективу личностного развития. Это очень важно для подростка в условиях быстро меняющегося мира, поскольку повышаются его адаптивные возможности за счет развития навыков коммуникации и самоопределения. Авторы лучших работ станут участниками региональной конференции учащихся базовых школ РАН, проведение которой запланировано на апрель 2021 года.Заместитель директора гимназии №115 по учебно-воспитательной работе Елена Юрьевна Каргаполова: «Работа школьников старших классов с Омским государственным аграрным университетом позволяет ребятам углубить свои знания в выбранной области, что, несомненно, способствует будущему профессиональному самоопределению.»