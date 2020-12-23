Цель форума - организовать межкультурное общение, расширить сферу активной студенческой жизни и развить совместные интернациональные проекты. Надо отметить, что форум проводился на английском языке.В этом году форум был представлен тремя стартовыми площадками: 1. «Student’s Vision of the Future after COVID-19» - конкурс фото и эссе на английском языке. Цель этой площадки - представить видение студентов из различных университетов и стран, какой будет наша жизнь после пандемии. 2. «Student’s Vision of the University’s Life» - конкурс видео на английском языке. Эта площадка посвящена студенческой жизни в 21 веке. 3. «Student’s Vision of the other Nations» - конкурс по разрушению стереотипов о других культурах.Данный форум вызвал большой интерес со стороны зарубежных и российских университетов, информацию о нем опубликовали на официальных сайтах и в социальных сетях такие университеты, как Университет национальной и мировой экономики в городе София (Болгария), Кошицкий университет ветеринарной медицины и фармацевтики (Словакия), Варшавский университет естественных наук (Польша), Шаньсийский сельскохозяйственный университет (Китай) и многие другие.Студенты присылали свои работы организаторам форума, после чего работы оценивались и публиковались в группе Facebook. С начала форума «Student’s Vision of the World» было прислано и опубликовано 120 работ. Участники могли оценивать понравившиеся им публикации и комментировать их. Всего в форуме приняли участие 373 человека из 26 стран Европы, Азии, Африки и Америки.В рамках форума 10 декабря также была организована интерактивная онлайн-площадка знакомства студентов Омского ГАУ и Шаньсийского сельскохозяйственного университета. У студентов была возможность поделиться впечатлениями о культурных особенностях и стереотипах о России и Китае, рассказать о своей культуре, о своем вузе, об особенностях студенческой жизни в своей стране. Представители вузов выразили желание продолжать и развивать взаимное сотрудничество.Наиболее активное участие в форуме приняли студенты четырнадцати вузов, среди них оказались обучающиеся Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина и Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета. Помимо омских вузов, на форум представили свои работы студенты Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина, Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева, Мордовского государственного университета имени Н.А. Огарева, Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова, Уральского государственного экономического университета, Нижневартовского государственного университета, Шаньсийского сельскохозяйственного университета (Шаньси, Китайская Народная Республика), Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова (Караганда, Республика Казахстан), Государственного университета в Кадисе (Кадис, Испания) и Варшавского университета естественных наук (Варшава, Польша).18 декабря организаторами форума были торжественно подведены итоги, представлены победители различных номинаций, направлены благодарственные письма университетам и сертификаты всем участникам.В адрес организационного комитета поступило множество положительных отзывов о работе форума, вот некоторые из них:Управление международных связей МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина: «Спасибо Вам ещё раз за интереснейшее мероприятие! Большое спасибо вашей команде!!! Нашим ребятам очень понравился процесс подготовки и сам конкурс». Рен Бин (Китай), студент ОмГУПС: «Прежде всего хочется поблагодарить Омский государственный аграрный университет за организацию этого конкурса, благодаря которому многие люди начали понимать эпидемию и задумались о влиянии эпидемии на мир, это очень хорошо».Соломон Микех Кариму (Сьерра-Леоне, Африка), студент Мордовского государственного университета имени Н.А. Огарева: «It was my pleasure working with you. Looking forward to more». (Мне было приятно работать с вами! С нетерпением жду следующего!)Несмотря на то, что 2020 год для форума «Student’s Vision of the World» стал стартовым, его успех и проявленный интерес со стороны студентов разных стран позволяет нам с уверенность сказать, что в последующем он станет традиционной площадкой межкультурного обмена идеями, настроениями, проектами.