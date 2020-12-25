Жители одного из сел Тарского района устали терпеть неудобства. Они пьют очень плохую воду, которая забирается из скважины. В итоге жители Черкушево обратились в прокуратуру с жалобами. И не зря.Надзорное ведомство выяснило: забор воды из скважины ведется вообще неофициально. Никаких разрешений на это у администрации сельского поселения на руках нет. Качество жидкости тоже оставляет желать лучшего - пить ее нельзя. К такому выводу пришли после анализа специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области. Жидкость не соответствует санитарным требованиям.В прокуратуре заявили: обеспечить нормальное водоснабжение жителям обязана была администрация сельского поселения. Чиновники с этой задачей не справились. Теперь ведомство обратилось в Тарский суд с требование обеспечить жителей нормальной питьевой водой.