40-летний житель Колосовского района осуществил мечту – купил подержанный автомобиль «Инфинити». Правда, порадоваться 9-летней «ласточке» он успел лишь месяц. Потом оставил иномарку на хранение на территории местной автомойки.Хозяин этого заведения решил покататься на чужом авто. Но отправил иномарку в сугроб, испугался и сбежал. Владелец машины, не получив внятных объяснений, где его машина, обратился в полицию с заявлением об угоне.– При опросе потерпевший указал на предполагаемого злоумышленника – владельца автомойки, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Местонахождение машины также было известно: местные жители обнаружили ее в кювете рядом с поселком.Автомойщика задержали. За угон авто ему грозит до 5 лет колонии. Оказалось, на него уже было возбуждено еще одно аналогичное уголовное дело. Мужчина угнал машину сожительницы, чтобы покататься по поселку. Тогда он, кстати, сел за руль пьяным, уже будучи лишенным водительских прав за нетрезвую езду.