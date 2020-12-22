Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки высоко оценена результативность и социальная значимость участия студентов образовательных организаций высшего образования в мониторинге качества образования в 2020 году в качестве общественных наблюдателей в пунктах проведения экзаменов, а также дистанционно с использованием информационно - телекоммуникационных технологий.Встреча проходила в региональном информационно-аналитическом центре Омской области. Ее открыла Светлана Геннадьевна Панкратова, начальник отдела дополнительного образования детей и воспитания департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования министерства образования Омской области. Она поблагодарила всех членов корпуса общественных наблюдателей за активное участие и содействие в организации и проведении мониторинга государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования и общероссийской оценки качества образования по модели PISA в 2020 году, также отметила значимость деятельности общественных наблюдателей для системы образования нашего региона.Светлана Геннадьевна также выразила благодарность образовательным учреждениям, студенты которых активно участвовали в мониторинге, и наградила представителей вузов благодарственными письмами министерства образования Омской области, в числе награжденных Ольга Владимировна Демидова, начальник лингвистического центра Омского ГАУ. Отдельно были отмечены вузы, которые активно работают в этом направлении, среди них и Омский ГАУ – самый активный из непрофильных образовательных организаций. Также наши студенты были отмечены самым большим количеством наград министерства образования Омской области и Российского союза молодежи.Координатор, руководитель корпуса общественных наблюдателей Ирина Владимировна Сидоренко выразила благодарность студентам, которые приняли участие в процедуре оценки качества образования, и выразила надежду на еще более активное участие студентов в этой деятельности.В конце встречи были награждены самые активные студенты за содействие в организации и проведении мониторинга основного этапа государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования от регионального информационно - аналитического центра системы образования Омской области и министерства образования Омской области.Среди награжденных 9 студентов Омского ГАУ: Алеева Снежана Рашидовна, Заббаров Карим Хадиевич, Карапыш Дмитрий Игоревич, Киреева София Александровна, Муканов Самат Айткалиевич, Рубцова Вера Михайловна, Степаненко Ангелина Николаевна, Федосенко Полина Сергеевна, Хасенова Алия Маратовна.