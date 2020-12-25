Пандемия коронавируса внесла в повседневную жизнь омичей множество ограничений и запретов. Одним из таких стал запрет на приглашение гостей на регистрации брака. Довольно долго на этом торжественном мероприятии могли присутствовать только жених и невеста. Но накануне главное государственно-правовое управление Омской области снова разрешило приглашать гостей, но с соблюдением некоторых ограничений.- Государственная регистрация заключения брака, в том числе в торжественной обстановке, производится в присутствии лиц, вступающих в брак, а также приглашенных лиц в количестве не более 5 человек, - уточнили в ведомстве.