В Китайском сельскохозяйственном университете прошла третья ежегодная Международная конференция Лиги кооперации сельскохозяйственного образования и научно – технических инноваций (BRSSCAL), которая была образована в 2018 году в Пекине и объединила более 40 вузов из Китая и около 30 вузов из других стран, расположенных по маршруту проекта «Одного пояса, одного пути».Решение вопросов продовольственной безопасности является одним из приоритетных направлений исследований в рамках данного консорциума. Тема конференции 2020 года «Сельскохозяйственное производство и продовольственная безопасность в эпоху пандемии» обозначила научные дискуссии относительно роста бедности, изменения подходов к регулированию продовольственной безопасности в условиях COVID-19, а также вызовов, которые стоят перед университетами в данных условиях.Исследования доктора экономических наук, профессора Шумаковой Оксаны Викторовны и кандидата экономических наук, доцента Крюковой Ольги Николаевны «Трансформация глобальных цепочек поставок продовольствия во время пандемии» были отобраны организационным комитетом и представлены на церемонии открытия данной конференции.В своем благодарственном письме ученым Омского ГАУ вице-президент Китайского сельскохозяйственного университета профессор Ду Тайшэнг отметил: «Представленные вами актуальные исследования произвели сильные впечатления на аудиторию, это помогло понять членам BRSSCAL, как страна может пострадать от пандемии и какие меры принимаются, чтобы противостоять данной проблеме. Данный опыт вдохновляет многие университеты на дальнейшее сотрудничество».