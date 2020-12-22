Омский ГАУ на слете представили проректор по социальной работе и молодежной политике Жанна Константиновна Шмидт, Екатерина Васильевна Кульская - специалист по учебно-методической работе, Легута Алексей - и.о. командира штаба СО Омского ГАУ (ФЗТС), Баландина Екатерина - и.о. комиссара штаба СО Омского ГАУ (ФВМ), Кравецкая Анна – и.о. инженера штаба СО Омского ГАУ (ФЗТС), Султаналина Дарья - инженер ССхО «Земфаковец» (ЗУФ), Рудницкий Евгений - комиссар ССхО «Нива» (ФТС в АПК).С приветственным словом на слете выступили: Елена Аузбиевна Белкина - заместитель директора Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России; Владимир Иванович Трухачев - председатель ассоциации «Агрообразование», академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук, профессор, ректор Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева; Екатерина Сергеевна Красикова - заместитель председателя правления молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО). На слете были подведены итоги работы студотрядов в трудовом семестре 2020 года. В 2020 году было создано 540 отрядов. Общая численность бойцов студотрядов - 13591чел.Ассоциация «Агрообразование» под руководством и при активном участии Минсельхоза России, Департамента научно-технологической политики и образования провела конкурс специализированных студенческих отрядов вузов Минсельхоза России. Генеральный директор Ассоциации «Агрообразование» Виктор Егорович Бердышев отметил, что конкурс прошел по 25 номинациям и в нем приняли участие 112 отрядов из 34 агровузов России.По итогам конкурса специализированных студенческих отрядов вузов Минсельхоза России – 2020 победителем в номинации «Механизация» стал студенческий сельскохозяйственный отряд «Нива» (1 место), в номинации «Лучший фотоотчет о деятельности студенческого отряда» штаб СО Омского ГАУ - 3 место, в номинации «Лучший видеоролик о деятельности отряда» СОП «Альтависта» Омского ГАУ - 3 место.Поздравляем победителей!