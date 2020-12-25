Дерзкая кража произошла в районе Нефтяников накануне ночью. На камеры наружнего видеонаблюдения попал неизвестный мужчина, который снял с дерева елочные игрушки, которыми жильцы украсили его к новому году. Воришка действовал довольно уверенно, он внимательно осмотрелся, чтобы не попасться кому-нибудь на глаза и быстро снял несколько игрушек с веток, а потом ушел дальше.Он не учел одного - на углу дома висела работающая камера, которая и запечатлела происходящее.- Пусть город знает своих новогодних воришек! Бог с этими игрушками, но сам факт мерзкий, - прокомментировал автор поста видеозапись. В комментариях омичи единодушно не одобрили такой поступок мужчины.Ранее двое молодых людей тоже попытались украсть немного новогоднего настроения, вынеся елку из подъезда многоквартирного дома в микрорайоне \\"Кузьминки\\".