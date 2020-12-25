В Омской области начинается суд над 58-летним водителем, который сбил девушку на пешеходном переходе. Все произошло на дороге Омск – Русская Поляна. 21-летняя пострадавшая так и не пришла в себя и скончалась через 8 месяцев.Водителя будут судить за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.– Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Поддерживающий государственное обвинение представитель прокуратуры представляет суду доказательства стороны обвинения.