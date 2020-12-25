В полицию обратился преподаватель одного из омских вузов с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что на него оформили крупный кредит.Полицейские выяснили, что преподавателю позвонили прямо во время онлайн-занятий со студентами. Неизвестный обратился к нему по имени отчеству и обескуражил новостью о том, что кто-то из сотрудников банка, где он ранее кредитовался, снова оформил на него займ. Преподаватель ответил, что свой кредит уже закрыл и нового не брал. Тогда мнимый сотрудник банка предложил назвать паспортные данные, чтобы все проверить. Мужчина предоставил мошенникам все необходимые сведения и поспешил закончить разговор.Злоумышленники взяли на имя преподавателя кредит в 100 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе полиции. Всю сумму они тутже перевели на другой счет. Сейчас полицейские ведут расследование, возбуждено уголовное дело.