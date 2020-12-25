В мероприятии приняли участие 86 человек. Заместитель Омской межрайонной природоохранной прокуратуры Виктор Витальевич Вознюк, начальник Главного Управления ветеринарии Омской области Плащенко Владимир Петрович, главы КФХ, начальники управлений сельского хозяйства, руководители и специалисты организаций, собственники земельных участков и личных подсобных хозяйств.С приветственным словом к участникам видеоконференции обратился Руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Подкорытов Олег Николаевич. Он отметил, что публичные обсуждения проводятся в 2020 году первый раз, и в новом для нас формате. Руководитель проинформировал о проведенной работе. Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №438 все плановые и внеплановые проверки в 2020 году были отменены. Несмотря на это в Управление регулярно обращаются граждане с жалобами, проводятся административные расследования, специалисты выезжают на места нарушений.За истекший период 2020 года Управлением Россельхознадзора выявлено около 3000 нарушений в сферах ветеринарии, карантина растений, семеноводства, земельного надзора.Омская область остается неблагополучной по различным заболеваниям животных. В уходящем году на территории региона были зарегистрированы грипп птиц, африканская чума свиней, бешенство. Важным аспектом является профилактика на каждом подворье.Олег Николаевич в своем выступлении затронул один из ключевых вопросов: работа обязательной электронной ветеринарной сертификации. ФГИС «Меркурий» - большой шаг в вопросе повышения прозрачности рынка. Служба регулярно выявляет попытки реализации компаниями продуктов с истекшим сроком годности, нарушение баланса входной и выработанной продукции, а также предприятия-фантомы.Большое внимание уделяется качеству пищевой продукции. Проводится лабораторный мониторинг, осуществляются рейды по несанкционированной торговле: выявлено 153 нарушения ветеринарного законодательства, снято и уничтожено 1080 кг некачественной и опасной продукции животного происхождения.Очень важным для нашего региона и страны в целом является экспорт зерна. Основные экспортируемые культуры: зерновые, масличные, зернобобовые; страны: Казахстан, Киргизия, Китай, Латвия, Азербайджан. Отгружено 550 тыс тонн зерна.Управление Россельхознадзора осуществляет контроль за подкарантинной растительной продукцией, поступающей в Россию из других стран. В течении года на границе досмотрено 171,7 тыс. тонн растительной продукции, возвращено 4,37 тыс. тонн (недействительные фитосанитарные сертификаты). В 34 случаях ввоза продукции выявлено 4 вида карантинных объектов (повилика, горчак ползучий, персиковая и восточная плодожорки). Вся зараженная растительная продукция возвращена отправителю.В рамках государственного земельного надзора проконтролировано около 43,6 тыс. га. Выявлено 1062 нарушений, 11 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и 3 карьера.На вопросах экспорта продукции животного происхождения из Омской области в 2020 году более подробно остановилась заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по Омской области Ольга Георгиевна Матыка. В своем докладе она рассказала о работе, которая проводиться с экспортерами, и об ошибках хозяйствующих субъектов, которые допускаются при оформлении экспортных процедур. Участники конференции были проинформированы о новшествах для экспортеров и заинтересованных хозяйствующих субъектов. На сегодняшний день в Реестр экспортеров включено 73 омских предприятия, занимающихся оборотом подконтрольных госветнадзору товаров, а в Реестр предприятий Таможенного союза - 172 предприятия.Заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по Омской области Елена Николаевна Гулина выступила с докладом на тему «Основные итоги работы фитосанитарного блока за 2020 г. Актуальные изменения законодательства». Распоряжением Правительства РФ от 03.12.2020 утвержден «План мероприятий по реализации долгосрочной стратегии зернового комплекса РФ до 2035 года», с 01.01.2021 вступает в действие Постановление «Об утверждении Положения о порядке изъятия из обращения, проведения экспертизы, временного хранения, утилизации, уничтожения некачественных и\\\\или опасных пищевых продуктов».Начальник отдела государственного земельного надзора Евгений Леонидович Гоман озвучил основные нарушения требований земельного законодательства в 2020 г. Уделил внимание обзору изменений в области земельного законодательства РФ. За 2020 год проведено 835 контрольно-надзорных мероприятий. Наибольшее количество нарушений земельного законодательства (70%) связано с зарастанием сорной, древесной и кустарниковой растительностью и неиспользованием земель по назначению. Частым нарушением земельного законодательства является складирование биологических отходов (навоз и помет) на сельхозземлях. За прошедший год выдано большое количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, которые могут привести к нарушению земельного законодательства. Также выдавались предписания о проведении мероприятий, направленных на сохранение земель сельскохозяйственного назначения: агротехнические, фитосанитарные, органические, мелиоративные.Заместитель Омской межрайонной природоохранной прокуратуры Виктор Витальевич Вознюк ознакомил участников видеоконференции с основными мерами профилактики и предупреждения коррупционных проявлений при осуществлении контрольно - надзорных функций.На публичных обсуждениях Руководителем Управления были даны ответы на вопросы участников конференции. Большое количество вопросов касалось темы экспорта из региона, сроков и количества исследований экспортной продукции. Участники выразили необходимость проведения круглого стола на тему «Декларирование экспортной продукции». Олег Николаевич подчеркнул важность и значимость проведенного мероприятия, запланировал проведение круглого стола по актуальным темам.Все полученные в ходе публичных обсуждений вопросы и ответы, а также результаты анкетирования, доклады и презентации участников размещены на сайте Управления Россельхознадзора по Омской области.