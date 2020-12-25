В Омске, наконец, спустя 8 лет, нашли инвестора для реконструкции стадиона «Сатурн», расположенного на улице Бульварной. Планируется, что по окончании работ этот объект превратится в многофункциональный спортивный центр.– Инвестиционный проект реализует ООО «АТ-ПРОФИ», – рассказал Константин Мельников. – Этот проект предусматривает строительство на территории стадиона «Сатурн» круглогодичного спортивного комплекса общей площадью. Общая сумма инвестиций компании в проект оценивается в 55 млн рублей.На месте стадиона «Сатурн» будет возведена воздухоопорная двухслойная конструкция площадью 4500 кв.м. Внутри нее размесят клубное помещение с административным блоком, раздевалками, зонами ожидания спортсменов и родителей, залом групповых программ, а также комнаты для медперсонала и хранения инвентаря. Кроме того, там же будут находиться два футбольных поля, три теннисных корта и трибуна для болельщиков.Также благрустроят территорию вокруг стадиона. Там появятся парковка и игровая площадка для детей.