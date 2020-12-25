Карантин из-за африканской чумы свиней ввели на территории одного из сел Омской области еще 27 ноября. Тогда же установили и сроки, когда он должен закончиться, если вирус не пойдет дальше. Распространения болезни удалось избежать, поэтому карантинные меры перестали действовать в деревнях Березянка, Давыдовка и Зеленовка 24 декабря.После вспышки африканской чумы, начались массовые проверки хозяйств, в ходе которых выяснилось, что один из местных жителей, кормил свиней отходами из ковидного госпиталя. Но связь между этим фактом и появлением заболевания не подтвердилась.Несмотря на окончание карантина, на территории деревень до 24 июня 2021 года сохранятся серьезные ограничения, которые запрещают покупку и продажу поросят, а также вывоз мяса, не прошедшего промышленную тепловую обработку. Контроль за этим должен осуществляться главой минсельхоза Николаем Дрофой, говорится в указе главы региона.