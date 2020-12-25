Проверку проведут департамент транспорта и частный перевозчик по поводу конфликта на одной из маршруток №47Н. О ситуации рассказали возмущенные пассажиры. Неадекватный водитель выгнал пассажирку инвалида из-за того, что та слишком долго поднималась по ступенькам микроавтобуса.Ситуацию уже прокомментировали в департаменте транспорта:- Перевозки по маршруту №47Н осуществляет ИП Залялитдинов Ф.Ф. По мнению департамента транспорта, такая ситуация совершенно недопустима, специалисты уже направили информацию предпринимателю для работы. По данному факту перевозчиком ИП Залялитдиновым Ф.Ф., будет проведена проверка, - заявили в ведомстве.