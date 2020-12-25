Очередная история о человеческом равнодушии произошла в общественном транспорте. О ней рассказали очевидцы. Водитель маршрутки № 47Н вечером выгнал пожилую пассажирку из салона. Взбесило водителя то, что женщина с инвалидностью слишком долго пыталась подняться по ступенькам автобуса.- Пока бабушка взбиралась по лестнице водитель кричал на нее \\"куда вы лезете, я что вас ждать буду, езжайте на низкопольных автобусах, они для инвалидов ходят\\". Когда бабушка взобралась, сопровождавший ее дедушка пытался сложить кресло, чтобы войти. Водитель закрыл дверь и поехал, оставив женщину одну в салоне, а мужчину на остановке, - рассказала возмущенная омичка.При этом автобус оттолкнул инвалидной кресло, с которым сопровождавший инвалида стоял у остановки. Остановился шофер лишь после криков других пассажиров. Но не придумал ничего лучше, кроме как выгнать пожилую женщину из салона. Теперь омичи требуют наказать шофера и владельца маршрута. По данным очевидцев, машина принадлежала ИП Залялитдинову.