Мероприятие прошло в онлайн формате. Министр экономики Омской области Анна Негодуйко сообщила, что в этом году наш регион впервые стал участником нацпроекта.- Министерством заключены соглашения с 14 предприятиями-участниками. Надеемся, что их будет больше - до конца 2024 года планируется привлечь 64 предприятия, - сказала министр.Адресная поддержка компаний с марта текущего года предоставлялась экспертами Федерального центра компетенций в сфере производительность труда. Уже в мае следующего года аналогичную поддержку будут оказывать эксперты Регионального центра компетенций.Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.В Омской области в августе текущего года создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, сотрудники которого после прохождения обучения, стажировок и сертификации приступят к сопровождению проектов на омских предприятиях с 2021 года.Омская область приступила к реализации национального проекта в этом году. Привлечением предприятий к участию и взаимодействием с ними занимается региональное Минэкономики. Старт работы экспертов ФЦК на предприятиях «первой волны» состоялся весной, «второй волны» – летом, а «третьей волны» – осенью.На предприятиях эксперты ФЦК работают полгода. Они доводят до образцового состояния участок на выбранном производственном потоке и обучают персонал. Ключевая задача – передать знания и навыки сотрудникам, которые будут тиражировать опыт участка-образца и развивать культуру непрерывных улучшений. Реализуется национальный проект на предприятиях 3 года. В остальные 2,5 года эксперты ФЦК продолжают консультировать специалистов и руководство компании.Омское Минэкономики приглашает заинтересованные в совершенствовании процессов предприятия к участию. Национальный проект ориентирован на предприятия базовых несырьевых отраслей экономики с выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей и долей иностранного участия в уставном капитале не более 25%. Подать заявку руководители компаний могут на сайте ФЦК производительность.рф. В течение недели после подачи заявки эксперты ФЦК связываются с руководством и согласовывают дату визита на предприятие. Как правило, очная оценка проводится в течение месяца с момента подачи заявки.