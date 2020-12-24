Более 50 тысяч раз омичи передали данные приборов учета виртуальному работнику по телефону 39-51-00, что в три с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несомненными преимуществами голосового робота являются круглосуточный режим работы, высокий уровень распознавания речи и уточнение данных. Если в прошлом году горожане диктовали данные Минте в среднем полторы тысячи раз в месяц, то в текущем году среднемесячное значение голосовых сообщений составило 5 тысяч. А в ноябре таким способом воспользовались более 8 тысяч потребителей.- Мы просим жителей города Омска регулярно передавать показания приборов учета, так как эти данные необходимы для корректных расчетов. Вторая наша просьба – это использовать для передачи сведений электронные способы. Если у абонента нет возможности передать данные через сайт или личный кабинет, мы просим передавать их роботу. Это разгрузит телефонные линии контакт-центра, и операторы смогут ответить на другие вопросы наших потребителей, - обратилась к горожанам коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.Стоит отметить, жители города по-прежнему активно передают показания приборов учета через личный кабинет, на сайте без регистрации или в квитанции.«Росводоканал Омск» напоминает: сообщить информацию о фактическом потреблении воды можно в любой день месяца. Для того, чтобы сведения были отражены в квитанциях за декабрь, показания необходимо передать до 25 числа.Для передачи показаний приборов учёта потребители могут воспользоваться следующими способами:— с помощью робота (голосом или через клавиатуру смартфона) по телефону 39-51-00 (круглосуточно);— через мобильное приложение РВК.Услуги— через сервис на сайте компании (без регистрации) http://www.omskvodokanal.ru/;— через личный кабинет на сайте https://abon.omskvodokanal.ru или с помощью его мобильной версии;— по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;— посредством SMS на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;— по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;— на сайте www.vp.ru.