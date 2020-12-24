В Омской области активисты поискового отряда \\"Доброспас\\" начали поиски 65-летнего Валерия Лазаренко.По имеющейся информации, мужчина проживал в деревне Ильинка Тюкалинского района. 18 октября 2020 года он вышел из дома и никому не сообщил, куда собрался. После этого родственники и знакомые перестали получать от Валерия хоть какие-то сообщения. В настоящее время о его месте нахождения ничего не известно.Приметы пропавшего: рост 160-165 см, худощавого телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза. Во время ухода был одет в синюю куртку, синие джинсы и летние кроссовки серого цвета.Если вы видели этого человека или знаете, где он может находиться, волонтеры просят сообщить по телефонам, указанным в ориентировке.