До окончания этого года остается ровно неделя. Но 2020-й так просто не сдается и напоследок решил разнообразить жизнь омичей еще и похолоданием до -44 градусов. Соответствующее предупреждение рассылает сегодня жителям региона МЧС.По прогнозам синоптиков, морозный апокалипсис начнется уже в ночь на 25 декабря и продлится, как минимум, три дня – до 27 числа.Особенно тяжело в эти дни придется птицам, которые не смогут пережить морозы голодными. Не забываете подкармливать их. Вся информация, что едят пернатые, есть в интернете, найти ее совсем несложно.Также пресс-служба регионального ГУ МЧС выпустила подробные инструкции, как защитить себя и свое авто во время наступающих аномальных морозов. Посмотреть памятку можно здесь.