В Омской области уже три дня подряд наблюдается внушающие осторожный оптимизм картина по числу выздоровевших от коронавируса.По данным областного минздрава на четверг, 24 декабря, за сутки в регионе список пополнился еще на 179 человек. Для сравнения: в начале недели, 21 декабря, эта цифра была существенно меньше – 35 выздоровевших. А в воскресенье, 20 декабря, было лишь 29 человек. Всего с начала пандемии в Омской области уже вылечились от COVID-19 более 18 тысяч человек.Стабилизировался и рост заболеваемости в регионе. Уже несколько недель этот показатель держится примерно на одном уровне. За минувшие сутки ковид выявили еще у 240 жителей региона. Общее число заболевших уже приближается к 30 тысячам и сейчас составляет 28 379 человек.К сожалению, стабильно высокой остается смертность. За сутки умерли еще 8 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.Тем временем, в целом по России ситуация остается крайне серьезной. За минувшие сутки побиты абсолютные антирекорды и по заболеваемости (29 935), и по смертности (635 человек).