В соцсетях омичи поделились видеозаписью застрявшей скорой помощи. Все произошло на улице 21 Линия в Центральном округе Омска. Местные жители быстро пришли на помощь медикам, потому что сразу поняли, в чем дело. По их словам, на улице уже три месяца течет ручей из горячей воды. Слабый поток уже успел не только растопить снег, но и размыть дорогу так, что там образовалось несколько провалов.- Сейчас вытолкаем, я лопату принесу. У нас просто уже три месяца отопление никто не делает, - объясняет ситуацию озадаченному водителю кареты скорой помощи местный житель. Машину благополучно откопали, и медики уехали.Действительно, несмотря на темное время суток, на видео можно хорошо рассмотреть, что через всю улицу тянется ручей, уже довольно глубоко протопивший снег. Местный житель, опубликовавший видео говорит, что они обращались во все инстанции, даже хотели записаться на прием к губернатору, но из-за пандемии этого сделать не получилось.