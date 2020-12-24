Присуждение звания состоялось в рамках празднования Дня энергетика и стало признанием вклада Александра Петровича в развитие отрасли на протяжении его почти сорокалетнего профессионального пути. Свою трудовую историю он начал в 1982 году, начав работу дежурным слесарем в котельном цехе филиала «Омская ТЭЦ-3» Районного энергетического управления «Омскэнерго». Затем более 10 лет работал машинистом-обходчиком, машинистом котла, машинистом центрального теплового щита управления котлами. С 1996 года и по настоящее время занимает должность старшего машиниста котельного оборудования 7 разряда котельного цеха ТЭЦ-3.Александр Мещеряков немало внёс в развитие отрасли и компании. Он регулярно участвует в испытательных мероприятиях, которые позволяют экономить средства, ресурсы, минимизировать потери. Грамотный специалист, имеющий своё мнение, основанное на знаниях и приобретённом опыте, требовательный к себе и к подчинённому персоналу. Последние годы Александр Мещеряков активно передаёт знания и делится опытом с молодым поколением, прививая им любовь к профессии энергетика. Помимо этого, Александр Петрович успевает принимать активное участие в общественной и профсоюзной жизни коллектива и даже является общественным инспектором по охране труда.- Конечно рад получить такое почётное звание, приятно, что мою работу оценили. За все годы ни разу не пожалел о выбранном пути, не было желания сменить род деятельности. Мне всегда было легко и интересно. Я до сих пор с удовольствием хожу на каждую вахту, - поделился Александр Мещеряков.Ранее Александр Петрович не раз был отмечен Почётными грамотами разного уровня, в том числе Правительства Омской области и Министерства энергетики РФ.