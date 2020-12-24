ЧП случилось в Таре в мае прошлого года. 19-летний местный житель заехал в гости к бабушке. Та пожаловалась внуку на обижавшего ее сожителя.Молодой человек отправился на поиски непутевого деда. В итоге нашел его спящим в бане у знакомого. Молодой человек в целях «перевоспитания» ударил пожилого кулаком в лицо.Но не рассчитал силу: через 6 дней потерпевший умер в больнице от черепно-мозговой травмы.Парня признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности его смерть».– По итогам судебного разбирательства коллегия присяжных посчитала достаточной совокупность представленных стороной обвинения доказательств, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Единогласным вердиктом подсудимый признан виновным. Вместе с тем присяжные с учетом установленных ими фактических обстоятельств преступления признали фигуранта дела заслуживающим снисхождения.Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Судебный акт не вступил в законную силу.