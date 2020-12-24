Накануне в Омске омича поймали на краже сладостей в одном из местных магазинов. Его быстро задержали, но воришка успел избавиться от похищенного.В полицию обратились сотрудники одного из омских магазинов, сообщив, что заметили кражу нескольких плиток шоколада. Внимание директора торговой точки привлек молодой человек, который быстро прошел мимо кассы, ничего не купив. Женщина решила посмотреть по камерам видеонаблюдения, не украл ли он что-нибудь, и заметила, как молодой человек спрятал в рюкзак шоколад и быстро покинул магазин. Задержать его самостоятельно сотрудники магазина не успели.Полицейские опросили свидетелей и отсмотрели записи камер видеонаблюдения, после чего установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний, ранее судимый омич. Его быстро задержали. На допросе молодой человек признался, что украл из магазина 18 плиток шоколада, которые распродал прохожим на улице. Ущерб оценили в 2600 рулей.На воришку завели уголовное дело по статье \\"Кража\\". Парню может грозить до 2 лет лишения свободы.