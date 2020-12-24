Работники Красноярского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО «Транснефть - Западная Сибирь» провели учебно-тренировочное занятие на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Омск - Иркутск через р. Большой Кемчуг в Козульском районе Красноярского края.Перед персоналом структурных подразделений Красноярского РНУ была поставлена задача оперативно устранить последствия условной нештатной ситуации на подводном переходе МН, локализовать и ликвидировать «выход» нефти на водную поверхность при наличии ледяного покрова.Согласно легенде учений, оператор Кемчугской нефтеперекачивающей станции (НПС) зафиксировал падение давления ниже допустимого на подводном переходе МН Омск - Иркутск. Транспортировка нефти была остановлена в режиме телеуправления, проведено оповещение членов комиссии по чрезвычайным ситуациям в соответствии с требованиями регламентных документов. На место прибыла патрульная группа, зафиксировавшая «выход» нефти.Устранение нештатной ситуации проводилось на двух рубежах. Сотрудники Кемчугской НПС провели сборку и установку специализированного оборудования - нефтесборщиков и емкостей для временного хранения нефти, выполнили сбор условно разлившейся нефти. Весь комплекс работ был завершен в регламентные сроки - за четыре часа с момента подтверждения информации об условном выходе нефти. Мониторинг состояния окружающей среды в постоянном режиме проводился группой аналитической лаборатории Красноярского РНУ. Также специалисты проверили работоспособность оборудования и приспособлений для локализации и ликвидации нештатных ситуаций при отрицательных температурах окружающего воздуха.Во всех этапах учебной тренировки были задействованы около 30 человек, использовалось восемь единиц автомобильной спецтехники. Наблюдательная комиссия отметила своевременное выполнение работ по устранению нештатной ситуации при соблюдении требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.