В самом центре Омска прошел митинг, устроенеый владельцами незаконно установленных киосков. Чтобы привлечь внимание властей к тяжелом положению, в котором они оказались предприниматели вышли на площадь перед зданием облправительства.Напомним, в этом году мэрия активно сносит все незаконно установленные торговые павильоны. Объясняют эту меру в том числе и тем, что разные по стилю киоски портят облик города. Представители малого бизнеса в свою очередь бьют тревогу: такая меры особенно в и без того тяжелое время из-за пандемийных ограничений, для многих может стать фаталтным. Сотни людей останутся без работы и средств к существованию.Этот вопрос рассматривали еще в середине октября в горсовете. И вот, что тогда рассказывал приглашенный на комитет по экономическому развитию член координационного совета Омского областного союза предпринимателей Дмитрий Усенко рассказал, как видится проблема «переезда» в новые павильоны другой стороной.– В ноябре-декабре заканчиваются пятилетние договоры аренды в НТО у 608 индивидуальных предпринимателей. Из них 400 остаются без мест. Это те люди, которые законно отстояли на своих местах и платили аренду. Но теперь с ними не заключат новые договоры из-за несоответствия требованиям. Это 2/3 предпринимателей. И продолжат ли они свое существование – большой вопрос. Сейчас говорится, что им будет предоставлена компенсация мест. Но есть опасения, что вопрос будет решаться формально.Подробнее об этом можно прочитать здесь.